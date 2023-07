Un quarantanovenne impiegato di Serrenti, noto per precedenti vicende è stato arrestato ieri dai Carabinieri delle Stazioni di Villasor e Serrenti unitamente a quelli del NORM della Compagnia di Sanluri.

I militari, nell’ambito di un servizio di pattuglia avevano posto in essere un posto di controllo a Villasor in Via Cagliari, identificando l’uomo a bordo di una Volkswagen Polo. Da subito il fermato aveva assunto un atteggiamento poco collaborativo che aveva insospettito i militari. Ne era seguita una perquisizione che ha permesso di rinvenire due grammi di marijuana contenuti in un involucro di cellophane. I Carabinieri a questo punto hanno proceduto alla perquisizione dell’abitazione dell’uomo e, nel corso di tali operazioni hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana conservata in buste e contenitori di plastica. Le operazioni sono state poi estese ad un terreno coltivato a frutteto di proprietà dell’uomo, situato a Villacidro in località Villa Scema, ma in tale sede non è stato rinvenuto nulla di interessante.

La sostanza stupefacente è stata sottoposta a sequestro e verrà custodita in idoneo locale presso la caserma di Villasor in attesa del deposito presso l’ufficio corpi di reato della Procura della Repubblica di Cagliari. L’uomo è stato ristretto agli arresti domiciliari presso la propria abitazione.

