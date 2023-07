L’influencer Paola Turani ha scelto la Sardegna per trascorrere le vacanze estive in compagnia della sua famiglia e del piccolo Enea, suo figlio.

Nella serata di domenica 15 luglio è stata subito notata dalle sue fan poco prima dell’inizio del concerto di Tiziano Ferro al Forte Arena di Santa Margherita di Pula.

Ed è proprio al Forte Village che sta alloggiando Paola Turani, come mostra nelle sue story sulla sua pagina Instagram durante una “pausa mare” per “le temperature roventi”.

In effetti l’influencer bergamasca ha beccato proprio la settimana in cui la Sardegna è attraversata in pieno dall’anticiclone Caronte con temperature record che superano anche i 44 gradi.

Ma tra un po’ di mare e lavoro in smart, Paola Turani trova anche il tempo per mandare un saluto alle sue affezionatissime fan isolane. “Mi ha fatto molto piacere vedervi ieri sera, è stato un po’ come uno dei nostri Meet&Greet” dice l’influencer.

“Devo dire che qui trovo sempre molto affetto e calore da parte vostra” prosegue Turani raccontando un aneddoto: “Mi ricordo che anni fa ero stata a Cagliari per uno shooting e siete state in tantissime a venire a salutarmi”. Poi aggiunge: “Siete speciali, vi ringrazio”.

