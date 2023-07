Mentre le altissime temperature non danno tregua alla Sardegna, in diversi comuni della Baronia e della Gallura i rubinetti sono a secco per tre giorni.

I disagi hanno riguardato i residenti ed i turisti nei Comuni di Siniscola, Posada, Torpè, Budoni e San Teodoro.

Sul caso è intervenuta Annalisa Manca, consigliere regionale di Fratelli d’Italia. “Intere località turistiche lasciate a secco senza preavviso né comunicazione alcuna. Una grave perdita per le attività locali e per la stessa immagine che diamo a turisti e visitatori. È inaccettabile che il gestore unico sottoponga gli utenti a tali disagi specie con le altissime temperature di questi giorni senza quantomeno fornire una soluzione tempestiva e alternativa”.

Secondo la consigliera, non è neppure la prima volta che accade. “Urge che si intervenga fattivamente e che il gestore unico sia in grado di garantire la costante erogazione, senza interruzioni, del servizio pubblico di primaria importanza quale è quello idrico”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it