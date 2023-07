Il Comune di Nuoro ha presentato nella giornata odierna “Alert system“, il servizio di messaggistica istantanea per telefonia fissa o mobile sviluppato da Comunica Italia srl. Sarà adottato dall’amministrazione comunale per divulgare ai cittadini informazioni di pubblica utilità.

“Il servizio (in grado di inviare simultaneamente 14mila messaggi) prevede la possibilità di creare liste di utenti telefonici del comune per poter raggiungere in maniera efficace il cittadino” ha spiegato Paolo Balestri, amministratore di Comunica Italia.

Le liste di Alert System possono essere geolocalizzate in frazioni, quartieri, vie, piazze, scuole, attività commerciali oppure su iscrizione diretta dei cittadini che vorranno essere informati su particolari tematiche.

Gli utenti dovranno registrarsi su un apposito form presente sul sito istituzionale del Comune o attraverso l’app Alert System, disponibile per tutti i dispositivi mobili. Una volta inviato il messaggio, gli operatori saranno in grado di verificare se l’utente abbia risposto o meno e, nel caso, inviarne un altro.

Per il sindaco Andrea Soddu, “ogni strumento in più che ci consente di migliorare la comunicazione del Comune verso i cittadini, è un’ottima notizia. Per l’amministrazione è fondamentale utilizzare ogni tecnologia a disposizione per veicolare tutte le informazioni utili alla comunità, soprattutto in materia di sicurezza”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it