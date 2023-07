Un’auto è andata a fuoco durante la marcia.

L’episodio è accaduto ieri attorno alle 19 a Bultei.

Immediato l’intervento dei Vigili del fuoco di Bono che hanno spento l’incendio e messo in sicurezza il mezzo.

Non ci sono feriti. In corso le verifiche per capire le origini del rogo.

