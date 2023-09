La Rai ha annunciato il cast de Il Collegio 8. Il programma sarà condotto da Stefano De Martino e dalla professoressa Maria Rosa Petolicchio. E c’è anche una adolescente sarda: si tratta di Anna Garau, 15 anni di Tonara.

Ecco la presentazione. Non si ferma davanti a nulla. Pur di frequentare il liceo classico che ha scelto, e che si trova a oltre 70 km da casa, vive in convitto. «Sono molto polemica. L’ultima parola deve essere la mia perché ho quasi sempre ragione» dice. Si potrebbe definire “un’attivista emotiva”: le stanno a cuore diverse cause, dall’ambiente allo sfruttamento minorile, e nel futuro le piacerebbe lavorare per l’ONU.

