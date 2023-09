Incidente nel pomeriggio vicino a Carbonia. Un autoarticolato, carico di materiale inquinante, si è ribaltato oggi pomeriggio lungo la strada provinciale.

Il conducente è rimasto lievemente ferito e fortunatamente il materiale inquinante non si è riversato sul terreno. Secondo una prima ricostruzione, il mezzo pesante che trasportava fumi di acciaieria era diretto in uno degli stabilimenti di Portovesme per lo smaltimento.

L’autista, forse a causa della foratura di un pneumatico, ha perso il controllo del mezzo, finendo fuori strada. Il camion si è rovesciato su un lato.

Sul posto sono subito intervenuti i carabinieri, l’ambulanza del 118 e i vigili del fuoco anche con il nucleo specializzato per gli eventuali inquinamenti che si sono occupati di mettere in sicurezza l’area e di spostare l’autoarticolato. Il camionista è stato soccorso e trasportato in ospedale per accertamenti.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it