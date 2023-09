Grande notizia arrivata nel pomeriggio da Belgrado: Stefano Oppo, raggiungendo la finale del doppio pesi leggeri di canottaggio ai Campionati del mondo, si è qualificato per i Giochi Olimpici di Parigi 2024.

Il pass è stato ottenuto in coppia con Gabriel Soares. I due scenderanno in acqua sabato pomeriggio, alle 14:25, per giocarsi la vittoria finale.

Per Oppo si tratterà della terza partecipazione alle Olimpiadi. Aveva già gareggiato sia a Rio (2016) e sia a Tokyo (2021), ottenendo una medaglia di bronzo.

