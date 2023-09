Antonella Orrù, imprenditrice dell’azienda agricola Treslizos di Massama, è stata premiata con il Foglia d’Olio al Galà dell’Olio a Bitonto. Si tratta di un riconoscimento assegnato alle migliori cinque donne imprenditrici dell’olio in Italia.

“L’emozione è stata immensa. Un riconoscimento ricevuto per anni di sacrifici nel lavoro e tanta passione in un mondo, quello dell’Olivicoltura, prettamente al maschile” ha commentato. “Dedico questo premio ai miei genitori, che sarebbero orgogliosi di me. E alla mia famiglia che collabora con me ogni giorno e mi sostiene”.

