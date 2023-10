Due turisti toscani sono stati multati sul litorale di Olbia dopo aver lasciato il loro van in uno stallo per disabili. Peccato che sul mezzo fosse presente il contrassegno necessario.

“Mio fratello ha diritto ad arrivare alla spiaggia come tutti gli altri, c’è un cartello che lo consente e che autorizza il parcheggio. Non posso più accettare queste leggerezze. Mi viene quasi il dubbio che gli agenti della polizia locale non controllino il tagliando” ha commentato Giovanni Lombardi all’Ansa.

Il fratello Andrea ha problemi di mobilità e segue sempre Giovanni in ogni sua attività all’aria aperta, comprese le gite al mare. Ma la situazione sta diventando complicata.

