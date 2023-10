Ha destato scalpore la notizia secondo cui Virginia Sanjust, ex “Signorina Buonasera” in Rai, è stata arrestata a Roma per aver tentato di rubare dentro una Smart. In una intervista al Corriere della Sera, il figlio ha spiegato la situazione.

“Mia madre soffre di una sorta di bulimia nell’uso del denaro. Tante persone le hanno offerto la propria mano, ma ogni volta ha girato le spalle e ha reso impossibile aiutarla. Ha fatto terra bruciata” ha raccontato.

Giancarlo Armati, 25 anni, studente di Economia, è oggi amministratore di sostegno della madre. “Dal luglio del 2020 il tribunale di Grosseto mi ha nominato AdS di mia madre. Per me è stato un onore e una responsabilità. Sono la persona più adatta a svolgere questo compito per il rapporto tra me e mia madre. La sento tutti i giorni. Ovunque si trovi so per certo che mi chiamerà”.

La Sanjust oggi vorrebbe solo denaro, cappuccini e sigarette. Secondo il figlio, sarebbe capace di spendere tutti i soldi sul conto in un solo giorno. “Io provvedo a dividere le sue risorse e a dilazionarle giorno per giorno per evitare il più possibile che rimanga senza soldi. Altri compiti sono quelli di seguire le molteplici problematiche giudiziarie e di raccordo con i sanitari competenti”.

Per Giancarlo, l’ideale per migliorare le sue condizioni di vita sarebbe un percorso in una comunità, possibilmente lontano dalla sua odierna realtà. “Ma la comunità non ti accoglie se tu non dimostri e convinci seriamente delle tue reali intenzioni di fare un percorso serio insieme ad essa. Questa condizione fondamentale ad oggi purtroppo non è maturata in mia madre. Non credo comunque nella costrizione”

