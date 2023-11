L’episodio è accaduto questa notte a Ussana.

Un giovane di 22 anni, già noto alle forze dell’ordine, è stato arrestato dai carabinieri di Dolianova per detenzione finalizzata allo spaccio di sostanze stupefacenti. Con lui è stata denunciata anche una 27enne, residente del posto.

Un paio di ore prima, nel corso di alcuni controlli volti a contrastare lo spaccio di droga, il giovane è stato fermato per una perquisizione all’interno di un bar del luogo e trovato in possesso di 640 euro in banconote di vario taglio di cui non ha saputo fornire giustificazione.

Alla vista dei militari operanti il giovane ha prima cercato di sottrarsi al controllo, chiudendosi in bagno.

È stata così eseguita una perquisizione domiciliare nell’abitazione della convivente, dove sono stati rinvenuti e sequestrati complessivamente: 6,25 grammi di cocaina, 532 grammi di marijuana frazionata in dosi e in parte composta da boccioli in fase di essiccazione, 1,74 grammi di hashish oltre a varie sostanze da taglio, un bilancino di precisione, e materiale vario utile al confezionamento delle sostanze in dosi.

Lo stupefacente è stato repertato, verrà custodito presso il comando operante in attesa di essere destinato per le analisi di rito presso i lavoratori del RIS di Cagliari.

Immediatamente informata dei fatti, l’Autorità giudiziaria ha disposto che al termine della redazione degli atti relativi a quanto accaduto, il giovane fosse tradotto presso la propria abitazione in regime degli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza con rito direttissimo che si svolgerà nella mattinata odierna presso il Palazzo di giustizia di Cagliari.

