Al Parco di San Michele, a Cagliari, saranno impiantati nuovi alberi al posto di quelli definitivamente compromessi dall’incendio di luglio.

A partire da oggi, mercoledì 29 novembre, inizieranno i lavori di sostituzione degli esemplari di pino d’Aleppo.

Dopo la rimozione degli alberi lesi, si procederà alle piantumazioni di esemplari giovani della stessa specie, così come comunicato alla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio della Città Metropolitana di Cagliari.

I lavori rientrano nell’ambito dell’intervento di forestazione urbana PNRR, che entro la fine di dicembre di quest’anno, vedrà la messa a dimora di 32mila nuove piante nei parchi di San Michele e di Monte Urpinu.

Durante tutta la durata dell’intervento di rimozione, l’accesso dall’ingresso numero 2 del Parco di San Michele sarà temporaneamente interdetto per ragioni di sicurezza, mentre rimarranno fruibili i restanti accessi.

“I tecnici comunali – spiega Giorgio Angius, vicesindaco e assessore del Verde pubblico – hanno atteso la stagione autunnale per decidere con maggior precisione quanti pini potessero essere salvati dall’abbattimento e quanti, invece, fossero non più recuperabili. I lavori di rimozione degli esemplari compromessi saranno immediatamente seguiti dalla messa a dimora di sostituzione di nuovi pini d’Aleppo, nell’ambito dell’intervento di forestazione in corso in queste settimane al Parco di San Michele”.

