Fa discutere l’installazione dell’albero di Natale in piazza Garibaldi a Cagliari. Oggi gli operai hanno installato la decorazione alta 11 metri, ma c’è chi fa notare come per una spesa di 50mila euro era lecito aspettarsi di più.

“Natale a Cagliari è un albero di plastica sistemato il 18 dicembre con una spesa di 50mila euro“. Scrive sui social la consigliera di Possibile, Francesca Mulas.

Caustici i commenti al post. “Dopo piazza Galilei con il presepe fatto di bottiglie di plastica è arrivato il bis” scrive Matteo Collu. “Uno schiaffo alla povertà” fa notare Maria Francesca Angius.

Oltre alla cifra spesa, a destare i malumori è la tempistica dell’installazione avvenuta appena una settimana prima di Natale. Insomma, tra le polemiche per il concerto di Mengoni, la campagna elettorale e gli alberi di plastica, le festività in Comune non sembrano proprio serene.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it