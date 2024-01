Il Cagliari scenderà in campo questa sera alle 18 in trasferta contro il Lecce. Gara da non sbagliare dopo il passo falso di Verona e il deludente pareggio in casa contro l’Empoli.

Ranieri dovrà affrontare un’emergenza in attacco, con le assenze di Luvumbo (in Coppa d’Africa), Lapadula e Shomurodov (infortunati). Inoltre anche Pavoletti non è al meglio a causa di una botta al piede.

Anche per questo motivo il mister ha chiesto tempo sulla cessione di Pereiro alla Ternana dell’ex ds rossoblù Capozucca. L’accordo per il prestito secco dell’uruguaiano è stato raggiunto e le due società si divideranno lo stipendio del giocatore fino a giugno. L’ufficialità è attesa per lunedì o martedì, ma stasera Pereiro sarà quantomeno in panchina al Via del Mare.

Per il resto in porta giocherà Scuffet, protetto dai centrali Goldaniga e Dossena, mentre sulle fasce dovrebbero rivedersi Nandez e Augello. Centrocampo con Makoumbou, Sulemana e Prati, poi Viola dietro Petagna e Oristanio.

