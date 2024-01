Prosegue il pellegrinaggio del simulacro della Madonna di Lourdes nell’Isola, consegnato all’Unitalsi lo scorso mese di settembre per la “peregrinatio” in tutto il territorio nazionale.

L’arrivo nel territorio della diocesi di Cagliari è previsto per il pomeriggio di venerdì 12 gennaio. Alle 17 sarà accolto presso la parrocchia di Santo Stefano in Quartu Sant’Elena dove alle 18 sarà celebrata la Santa messa, presieduta dal vescovo emerito di Nuoro monsignor Mosè Marcìa.

Alle 20 si terrà la fiaccolata dalla parrocchia di Santo Stefano alla basilica di Sant’Elena, dove sosterà per tutta la mattina successiva. Nel pomeriggio di sabato 13 sarà a Senorbì. Domenica 14, alle 17,30, l’effige della Madonna sarà infine accolta presso la Basilica di N.S. di Bonaria, per la celebrazione eucaristica presieduta dall’Arcivescovo, monsignor Giuseppe Baturi. Alle 23,59 il simulacro sarà in partenza per Napoli.

