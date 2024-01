Lunedì scorso, 28 gennaio, nelle primissime ore del mattino, a Quartu Sant’Elena, i carabinieri della Stazione hanno arrestato in flagranza di reato, un 47enne del luogo, disoccupato, con pregiudizi di polizia a carico.

L’uomo ha violato il divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa emesso dal Gip del Tribunale di Cagliari, in ordine al reato di atti persecutori.

L’arrestato, al termine delle formalità di rito, è stato tradotto presso la propria abitazione in regime di arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida fissata per la mattinata odierna presso il Tribunale di Cagliari.

