Claudio Ranieri è amareggiato per la terza sconfitta consecutiva del Cagliari. Il passivo subito dalla Roma (4-0) è il segnale di una squadra che non gira. Il tecnico lo sa bene, come ha spiegato nelle interviste tv.

Sul confronto con la Roma. “La Roma si è dimostrata troppo forte. Dovevamo essere più compatti e cercare di far girare a vuoto la Roma. Non ci siamo riusciti. Dobbiamo pensare alla prossima”.

Sui gol subiti. “Tutto mi aspettavo, meno che subire gol da calcio d’angolo. Analizzeremo gli errori, ne parleremo”.

Sul debutto di Mina. “È stato un leone. Abbiamo fatto un ottimo acquisto. Ci aiuterà a salvarci”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it