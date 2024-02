Alessandra Amoroso ha conquistato tutti durante le prime due puntate del Festival di Sanremo 2024 per il suo makeup glam, raffinato ed elegante.

La firma è del truccatore cagliaritano Manuele Mameli, già noto per i suoi look per Chiara Ferragni, che quest’anno seguirà l’artista pugliese per tutte le serate della kermesse musicale.

Sono decine e decine i complimenti che arrivano al makeup artist sardo, anche di riviste di moda molto note ed esperti del settore. Il suo è un tocco delicato, che illumina con finezza il viso dell’artista in gara con il brano “Fino a qui”.

Una nuova occasione per Mameli di farsi conoscere al grande pubblico di Rai Uno, con tanto di selfie dai fan, tra un’esibizione e l’altra, che sognano di intraprendere la sua carriera.

