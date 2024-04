“Il mio obiettivo era quello di fare in modo che il Psd’Az fosse di nuovo un partito libero, e l’ho raggiunto: ho fatto in modo che si staccasse il cordone ombelicale con la Lega una volta per tutte”. Una bordata quella che Gianni Chessa lancia ai microfoni dell’agenzia Dire contro gli ormai ex alleati del Carroccio.

L’esponente del Psd’az ed ex assessore regionale al Turismo, nonché l’uomo indicato dai sardisti per Cagliari, esprime il disappunto del partito per la scelta della coalizione di correre con Alessandra Zedda in quota Lega.

“Ho convinto il partito ad uscire dal tavolo regionale dove la Lega ci teneva chiusi, alla stregua di dipendenti” tuona Chessa. “I sardisti sono gente libera, e ora torniamo ad essere un partito regionale e fortemente identitario. Sono orgoglioso di aver riportato il Psd’Az nella giusta dimensione: insomma padroni nella nostra terra, e mai più dipendenti di qualcuno”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it