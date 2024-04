Brutto incidente oggi in tarda mattinata lungo la circonvallazione nord, a Olbia. Tre auto sono entrate in collisione in circostanze ancora da chiarire e una persona è rimasta ferita riportando una frattura alla spalla.

Immediato l’intervento dei soccorsi, con il 118 che ha trasportato il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II. La circolazione è stata momentaneamente interrotta, con la Polizia stradale impegnata nei rilevamenti.

Secondo una prima ricostruzione, alla base dello schianto ci sarebbe una inversione a U. Presenti anche i Vigili del fuoco.

