“Volevamo vincere in casa con i nostri tifosi, ma accettiamo il pareggio e siamo già concentrati sul prossimo. Lavoro, impegno e fiducia per affrontare queste tre partite”. Così sui social il difensore Yerry Mina ha commentato l’1-1 in Cagliari-Lecce.

Il colombiano è stato autore di una prestazione importante condita da un gol pesantissimo, oltre ad aver messo in piedi un vero e proprio show tra perdite di tempo, provocazioni e balletti sotto la curva. Il pubblico ormai lo adore, ma anche gli analisti stanno cominciando a dargli credito.

La Lega Serie A, in collaborazione con Fantacalcio.it, lo ha inserito nella Top 11 della trentacinquesima giornata. Mina è infatti nella difesa a tre della formazione ideale insieme a Bremer e Florenzi.

