L’incontro di ieri a Torino con il ds Nereo Bonato ha sancito l’accordo di massima. Davide Nicola è a un passo dal Cagliari e ora si attende solo di risolvere le questioni burocratiche con l’Empoli prima dell’annuncio.

L’allenatore ha deciso di lasciare il club toscano, con cui non c’è stata sintonia sul progetto tecnico. C’è invece totale sintonia con la dirigenza rossoblù e con il presidente Giulini, che ha voluto fortemente Nicola per proseguire il lavoro iniziato da Ranieri.

Il 51enne è infatti considerato il più vicino per caratteristiche alla leggenda di Testaccio, grazie alle sue innati doti motivazionali e alla versatilità tattica che lo ha portato a sapersi sempre calare nei vari contesti in cui è stato chiamato a operare. L’intesa con il club sardo è totale e la fumata bianca potrebbe già arrivare in giornata.

