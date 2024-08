Non ce l’ha fatta Filippo Tortu a conquistare la finale olimpica dei 200 metri. Una gara difficile per il velocista sardo-lombardo, che ha chiuso la sua semifinale al quarto posto con un tempo di 20.54.

“Ce l’ho messa tutta ma non è bastato. Sicuramente c’è tanto da cambiare e da aggiustare, con tanti problemi pesanti che ci sono stati ultimamente e che purtroppo non posso ignorare. Però, non ho rimpianti: ci ho creduto sino all’ultimo metro”.

Tortu poi ha dato appuntamento, sui social, alle batterie della staffetta 4×100 che si terranno in mattinata.

