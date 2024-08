Il settore dell’automazione intelligente per gli edifici celebra un nuovo traguardo di eccellenza grazie a Gianmarco Sitzia, Perito Industriale e Membro del Comitato Elettrotecnico Italiano, che è stato riconosciuto come il KNX Partner n°1 in Italia e n°10 nel mondo (Ranking 2024 – KNX Association con sede a Bruxelles). Questo prestigioso riconoscimento non solo sottolinea la sua competenza e dedizione, ma lo posiziona tra i massimi esperti globali nel campo della tecnologia KNX, standard mondiale per il controllo di case ed edifici intelligenti.

Gianmarco, Quartese, non è nuovo ai successi nel settore della building automation. Con un background solido e un’approfondita conoscenza delle tecnologie più avanzate, il suo percorso professionale è sempre stato orientato verso l’innovazione e la qualità. Essere riconosciuto come il miglior KNX Partner in Italia è il risultato di anni di lavoro focalizzato sullo sviluppo di soluzioni personalizzate, capaci di migliorare significativamente l’efficienza energetica e il comfort degli edifici.

Il suo approccio, che combina una rigorosa competenza tecnica con una comprensione profonda delle esigenze dei clienti, gli ha permesso di raggiungere risultati eccezionali, culminati in questo recente successo internazionale. Il suo impegno costante nell’adattarsi alle evoluzioni del mercato e nell’implementare nuovi corsi di formazione tecnica lo ha reso un punto di riferimento per colleghi e studenti.

Raggiungere la posizione di KNX Partner n°10 a livello globale è un riconoscimento che premia non solo la qualità delle soluzioni offerte, ma anche la sua capacità di innovare costantemente. Questo traguardo rappresenta un passo fondamentale nella sua carriera e pone le basi per un futuro ricco di nuove sfide e opportunità.

Nel mondo della building automation, dove la tecnologia avanza a un ritmo vertiginoso ha dimostrato di essere sempre un passo avanti, anticipando le tendenze, implementando soluzioni e brevetti industriali, che non solo rispondono alle esigenze attuali, ma che sono anche pronte per il futuro. Il riconoscimento come KNX Partner n°1 in Italia testimonia la sua eccellenza nel fornire soluzioni che coniugano tecnologia all’avanguardia e sostenibilità.

Il traguardo raggiunto non è solo una vittoria personale, ma un segnale positivo per l’intero settore dell’automazione per gli edifici in Italia. Essere riconosciuto a livello globale come uno dei migliori partner KNX apre nuove prospettive per lo sviluppo di tecnologie intelligenti nel paese, contribuendo a posizionare l’Italia come un leader mondiale in questo settore.

Con il suo impegno a continuare a innovare e a esplorare le frontiere della tecnologia è ben posizionato per guidare la prossima generazione di soluzioni di automazione. La sua visione, che unisce tecnologia, design e funzionalità, continuerà a influenzare positivamente il modo in cui viviamo e lavoriamo negli edifici del futuro.

Il riconoscimento di Gianmarco come n°1 nel mondo della building automation è un traguardo che celebra l’eccellenza, l’innovazione e la dedizione. Questo successo non solo mette in luce le straordinarie competenze del professionista, ma segna anche un momento significativo per il settore dell’efficienza energetica, evidenziando il potenziale dell’Italia nel panorama globale delle tecnologie intelligenti.