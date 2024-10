“L’adrenalina del calcio mi manca. Qualche telefonata dall’Italia l’ho anche avuta, ma ho resistito”. Così Claudio Ranieri intervistato da La Gazzetta dello Sport. “Come sapete aspetto una chiamata da una Nazionale che mi stuzzichi. Con i club penso di aver chiuso, ma il calcio è strano, mai dire mai…” ha detto l’ex tecnico del Cagliari che in passato ha dichiarato conclusa la sua carriera con i club.

“Il Cagliari è un affare di cuore, così come la Roma” ha aggiunto. Poi sull’attualità: “Nicola sta facendo un grande lavoro, la strada è giusta”.

“Luvumbo pronto per una big? Possiede potenzialità importanti, è giovane , ma non va caricato di responsabilità più del dovuto. Le qualità non si discutono ma in questo momento non ci si può aspettare che sia un attaccante da 15 gol”.

