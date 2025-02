Nel pomeriggio di venerdì 14 febbraio è stato presentato a Cagliari il Piano per l’invecchiamento attivo della Città Metropolitana. Un progetto che affronta tre passaggi: la promozione della salute, la longevità e la solidarietà tra generazioni.

Il Sindaco metropolitano Massimo Zedda è intervenuto per dare sia il contesto che gli obiettivi del piano.

“Il Piano per l’invecchiamento attivo riguarda l’intera Città metropolitana e coinvolge la popolazione adulta e anziana. Le cure preventive, le iniziative di prevenzione e di inclusione, lo sport e la vita attiva, le politiche sociali e di istruzione sono tutti elementi di miglioramento delle condizioni di vita. I temi della denatalità e della popolazione anziana ci impongono politiche attive, allo stesso tempo è necessario attrarre giovani e talenti. Il rischio è che non ci sia una popolazione in età da lavoro sufficiente a pagare le pensioni alla popolazione anziana, per questo continuano a essere incomprensibili i tagli del governo ai Comuni”.

