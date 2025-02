Il Comune di Cagliari e l’Agenzia regionale per l’edilizia abitativa (AREA) hanno siglato un accordo per contrastare la carenza di alloggi pubblici. L’assessora alla Salute e al benessere, Anna Puddu, ha sintetizzato la situazione con la frase: “Troppe persone senza casa e troppe case senza persone”.

Il protocollo prevede tre azioni principali: una mappatura condivisa e costantemente aggiornata del patrimonio immobiliare comunale, interventi di manutenzione straordinaria sugli alloggi per renderli agibili e una rapida assegnazione agli aventi diritto.

Secondo l’assessora Puddu, il documento “rappresenta un primo passo rispetto alla pubblicazione del bando di assegnazione e mobilità in scadenza il prossimo mese con l’obiettivo di rendere esigibile il diritto alla casa, spesso negato”. La collaborazione tra AREA e i servizi comunali (Politiche sociali e della casa, Lavori pubblici e Polizia locale) permetterà un monitoraggio accurato degli alloggi ERP, molti dei quali inutilizzati da anni. L’obiettivo è destinare questi immobili alle persone che ne hanno bisogno.

L’accordo prevede inoltre lo sviluppo di strumenti informatici per gestire in modo congiunto le informazioni sugli alloggi. Puddu sottolinea che la creazione di un’unità di progetto interistituzionale “è una precisa volontà dell’amministrazione, con l’obiettivo di porre rimedio ad una situazione trascurata da anni: il disagio abitativo nella città di Cagliari rappresenta una delle emergenze sociali di maggiore entità a causa della carenza di politiche strutturali nel settore dell’edilizia residenziale pubblica e dell’assenza di un piano nazionale di programmazione e riordino”.

Matteo Sestu, amministratore unico di AREA, ha definito l’accordo come “un cambio di passo di Area nell’ottica della collaborazione con gli enti locali. Avviamo una fase in cui l’agenzia diventa collaborante: serve ricordare che in capo ad Area risulta quasi il 50% dell’edilizia residenziale pubblica presente in città, ma è il comune il soggetto che per primo riesce ad arrivare alle necessità e ai bisogni dell’utenza“.

