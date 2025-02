Il mondo dei social si divide sulla performance della conduttrice sarda Geppi Cucciari al 75° festival della canzone italiana di Sanremo. La sua ironia ha suscitato diverse risa e tanti complimenti per come si è posta sul palco, ma qualcuno non ha mancato di sollevare qualche polemica.

La “protesta” viene rivolta alla Cucciari sulla battuta rivolta alla canzone cover cantata da Shablo, Joshua, Guè, Tormento, Neffa, che la co-conduttrice ironicamente definiva “gente senza onomastico”, scatenando le polemiche del web.

Tramite i propri canali social Geppi Cucciari ha voluto così rispondere: “Ci tengo sempre a condividere, in questi giorni in cui sono stata sommersa da tanto affetto, per il quale ringrazio qui tutti, di cuore, ma anche da un po’ di odio, una modalità tipica di spargere il secondo. Meta lo permette. lo lo segnalo“.

