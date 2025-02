Il Carnevale si illumina di rossoblù: Nurri omaggia Gigi Riva

Sarà un carnevale di musica e divertimento per il gruppo Scacco Matto che ha deciso di creare un bellissimo omaggio di cartapesta dedicato a Rombo di Tuono

Sarà un carnevale di grande festa in tantissimi paesi della Sardegna, alcuni dei quali impegnati in queste settimane a realizzazione dei carri allegorici di cartapesta. Spicca la creatività del gruppo Scacco Matto di Nurri, che ha coinvolto giovani e adulti della comunità in un lieto omaggio.

Il carro infatti ha come tema la figura di Gigi Riva: i colori rossoblù tutti intorno accompagnati dal numero 11 e da un pallone d’oro in cui campeggia la scritta “Casteddu”. E poi lui, l’hombre vertical, al centro della struttura e il ricordo dell’unico scudetto cagliaritano.

Un video dell’opera allegorica ha già iniziato a girare sui social, tanto da diventare virale tra i tifosi del Cagliari.

