Cagliari, Meloni (FdI) su piazza Matteotti: “Merito di Truzzu, Zedda la abbandonò”

La nuova Piazza Matteotti è stata appena riaperta, ma senza cerimonie particolari da parte del Comune di Cagliari. Un silenzio contestato dal centrodestra, che rivendica i lavori di rifacimento avviati dall’ex sindaco Paolo Truzzu e conclusi sotto il terzo mandato dell’attuale primo cittadino Massimo Zedda.

“Non mi ha sorpreso che la nuova Piazza Matteotti sia stata aperta al pubblico in sordina” scrive sui social il consigliere regionale Corrado Meloni di Fratelli d’Italia. “Quando, poco più di cinque anni fa, Paolo Truzzu fu eletto sindaco, quello spazio alberato era già in rovina, abbandonato dall’ultima amministrazione Zedda, che aveva tollerato il degrado causato da orde di immigrati che avevano trasformato la piazza in un bivacco squallido e inaccessibile. La rinascita di questo spazio urbano fondamentale per la nostra città, meravigliosa ma bisognosa di cura, è merito esclusivo della precedente giunta di centrodestra“.

Per Meloni è questo il motivo del “silenzio istituzionale che ha caratterizzato l’amministrazione municipale”, puntando il dito sul “parziale cambio di strategia comunicativa, vista la gaffe dei commenti ineleganti dell’attuale primo cittadino sulla riqualificazione di Via Roma, apprezzata dai cittadini”.

“Un’inaugurazione ufficiale avrebbe costretto a raccontare ai cittadini che Piazza Matteotti è una parte dello straordinario restyling del fronte del porto, fortemente voluto dall’ex sindaco Truzzu e affidato all’architetto Boeri. Un intervento strategico da circa 10 milioni di euro che si estende dalla stazione dei treni fino all’inizio di Via Roma e che, oltre a rinnovare completamente i sottoservizi e l’illuminazione, sta trasformando Cagliari in una città sempre più bella e vivibile”.

Il consigliere regionale conclude. “Tra chi, “progressista”, vorrebbe abolire ogni regola di sicurezza e decoro e chi, “moderato”, murrungia ogni riqualificazione perché tema finisca per essere vanificata dai soliti balordi, io sto dalla parte di chi ha il coraggio di amministrare senza farsi condizionare dai luoghi comuni”.

