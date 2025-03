Portovesme, Truzzu attacca Todde: “Propaganda sulla pelle dei lavoratori”

"Come spesso accaduto, scarica la responsabilità sul Governo nazionale. Si attivi per gli ammortizzatori sociali", aggiunge Paolo Truzzu

Paolo Truzzu, capogruppo di Fratelli d’Italia in Consiglio regionale, ha commentato la crisi occupazionale delle aziende dell’indotto di Glencore.

“Non è accettabile fare propaganda sulla pelle dei lavoratori e, come spesso è accaduto finora, scaricare la responsabilità sul Governo nazionale, perciò la presidente Todde si attivi immediatamente per gli ammortizzatori sociali di competenza regionale a favore dell’indotto della Portovesme srl”, dichiara Truzzu.

“Come ha evidenziato il ministro Urso, si tratta di una procedura che spetta alla Regione. Perciò, è facile immaginare che finora sia rimasto tutto fermo”.

