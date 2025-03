Addio Pizzul, telecronache iconiche: Udinese-Cagliari in friulano e sardo

In coppia con Flavio Soriga, i due furono protagonisti di un simpatico siparietto in occasione di una gara del 2017 tra le due squadre

In queste ore sono state ricordate tante iconiche telecronache legate alla figura di Bruno Pizzul, scomparso questa mattina all’età di 86 anni. Tuttavia, in pochi ricordano quella della gara tra Udinese e Cagliari del 19 novembre 2017.

All’epoca infatti Pizzul era stato inviato dalla nota trasmissione “Quelli che il calcio”, che andava in onda su Rai 2, a seguire la gara insieme al sardo Flavio Soriga.

In occasione di uno dei collegamenti nacque un siparietto simpatico che per qualche minuto regalò una cronaca bilingue in friulano e in sardo campidanese.

Alla fine della gara comunque a sorridere maggiormente fu Soriga, visto che il Cagliari si impose per 0-1 grazie alla rete di Joao Pedro.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it