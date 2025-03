L'obiettivo del centrosinistra di approvare la riforma sanitaria entro stasera rimane, ma la strada si fa in salita tra assenze e interruzioni

Riforma sanitaria, l’iter rallenta: in Aula tante assenze nella maggioranza

La presenza del segretario della Cgil Maurizio Landini a Cagliari rischia di far saltare i piani della maggioranza. Sono infatti diversi i consiglieri regionali del Campo largo che si sono recati alla Fiera per partecipare all’evento che vede la partecipazione del leader sindacale, lasciando però sguarniti i banchi della maggioranza, proprio mentre si discute la riforma sanitaria.

L’imperativo della presidente Alessandra Todde è ancora quello di raggiungere l’approvazione entro stasera, ma la discussione in Consiglio in mattinata è giunta solo all’articolo 5 sui 15 previsti dalla legge. Ne restano ancora 10, ma questa mattina c’è stato l’ennesimo stop per mancanza del numero legale.

Il cetrodestra attacca e il consigliere di Fratelli d’Italia, Corrado Meloni, ha rincarato la dose: “Vi interessa solamente accaparrarvi le poltrone dei direttori generali delle asl per soddisfare la sete di potere, cifra che contraddistingue questa maggioranza e la giunta. Una vergogna”.

