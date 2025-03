La pagina social This is Cagliari si è occupata del cimitero monumentale di Bonaria, ancora oggi bisognoso di interventi di riqualificazione

This is Cagliari a Bonaria: “Museo a cielo aperto, merita una riqualificazione”

“Un luogo affascinante, ricco di storia, che merita maggiore valorizzazione”. Così Maurizio Loi della pagina social This is Cagliari in un reel dedicato al cimitero monumentale di Bonaria.

Loi ha girato il campo santo dove riposano Gigi Riva e altri illustri personaggi sardi, tra tombe ricche di storia e autentiche opere d’arte scolpite.

“Solo io lo trovo un posto affascinante che merita una riqualificazione?” si chiede. “È un museo a cielo aperto e grazie ad esso si può studiare e ricostruire la storia della città. Bellissime le sculture del Sartorio, misterioso scultore, che ha impresso in eterno la storia di tante persone che ritroviamo nel cimitero monumentale di Bonaria”.

