Valeria Marini, prima da dimenticare: “Faccio sempre la figura di Cenerentola”

La Marini non ha spiccato particolarmente nel programma di Raiuno, se non per le critiche alle colleghe Pamela Prati, Veronica Maya e Patrizia Pellegrino

“Faccio sempre la figura di Cenerentola”: così Valeria Marini ha salutato così la posizione in classifica in chiusura della prima puntata di “Ne vedremo delle belle” su Raiuno.

La showgirl sarda non si è distinta particolarmente per le qualità artistiche, ma a rimanere impresse agli occhi dei fan sui social sono state le sue critiche alle colleghe. Che hanno ravvivato una puntata definita altrimenti “noiosa e buonista”.

La Marini ne ha avuto per diverse colleghe. In una clip ha detto di non ricordare particolari performance artistiche di Veronica Maya (che l’ha sconfitta nella sfida diretta). Quindi ha dichiarato di non avere simpatie per Patrizia Pellegrino che, secondo lei, si sarebbe comprata i follower sui social.

Infine una stoccata anche all’altra sarda, Pamela Prati.

“La diatriba tra me e Pamela? Vabbè, tra me e Pamela c’è questa rivalità da sempre, ma è tutto iniziato semplicemente perché lei era gelosissima di me! Sì era gelosa, ma lei era già andata via dal salone Margherita, io non ho mai rubato il posto a nessuna. Poi sono diventata la sua ossessione”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it