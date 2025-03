Nuoro, paura per una donna investita sulle strisce: trasportata in ospedale

Grosso spavento a Nuoro questa mattina, dove una donna è stata investita mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via Manzoni, davanti all’Ex-Me.

Sul posto sono intervenuti tempestivamente gli agenti della Polizia Locale, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. La donna, soccorsa da un’ambulanza del 118, è stata trasportata in ospedale per ricevere le cure necessarie. Non risulta in pericolo di vita.

Le autorità stanno cercando di chiarire le cause dell’investimento, verificando eventuali responsabilità da parte del conducente coinvolto.

