Ozieri, scritte contro Giorgia Meloni: “Centrosinistra alimenta l’odio”

Questa mattina sono comparse ingiurie e minacce di morte a Giorgia Meloni e Barbara Polo sul teatro di Ozieri. Fratelli d’Italia ha deciso di stringersi intorno a loro dopo questo gesto.

“La violenza politica, da qualunque parte provenga, rappresenta un grave pericolo per la nostra democrazia e va respinta con determinazione. Questi gesti non solo offendono le istituzioni, ma mirano a creare un clima di odio e paura che non possiamo tollerare. Protagonisti della violenza politica siano assicurati alla giustizia“, dichiara l’onorevole Gianni Lampis.

“La stagione dei ‘cattivi maestri’ non tramonta mai. A furia di creare un clima di odio e intolleranza, penne e menti del centrosinistra, colpevolmente immemori degli anni infausti della violenza politica, troveranno sempre il cretino di turno che trasforma le loro parole in azioni“, ha aggiunto il capogruppo in consiglio regionale Paolo Truzzu.

