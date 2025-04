Macchiareddu, riapre la strada Conti Vecchi con la pista ciclabile illuminata

Riapre la strada di Conti Vecchi a Macchiareddu, con la grande novità della pista ciclabile che si illumina di notte: è la più lunga in Europa di questa tipologia

Via libera alla riapertura al traffico della strada Conti Vecchi di Macchiareddu. Dalle 16 di oggi torna ad essere percorribile la rampa di uscita sulla Strada statale 195, all’altezza della zona di Sa Illetta, e lo svincolo della Strada provinciale 2, nei pressi dello stabilimento industriale della Syndial.

La strada fiancheggia la laguna di Santa Gilla, collegando Cagliari alla zona industriale e ad Assemini. I lavori, portati avanti dal Cacip, porteranno anche all’apertura della pista ciclabile che si illumina di notte grazie a un rivestimento fotoluminescente capace di garantire una superficie fluorescente al buio.

Con i suoi 3 km, è il percorso ciclopedonale con questa particolare caratteristica più lungo d’Europa. I lavori sono stati finanziati con fondi FSC 2014-2020 e inseriti nel Piano Operativo Infrastrutture. Il costo è di circa 7milioni di euro e a seguire l’evoluzione del cantiere è stato lo staff di ingegneri del Cacip: il responsabile unico del progetto, Franco Serra; il progettista e direttore dei lavori Matteo Bordignon, e il collaudatore Stefano Mascia.

Completata in 3 anni, non sono mancate le complessità nei lavori. I cantieri infatti si siano dovuti bloccare ogni anno dal 1° aprile al 31 agosto per la nidificazione degli uccelli che popolano la laguna. La nuova bretella e la pista ciclabile sono sorte sull’esistente percorso di servizio dell’elettrodotto e dell’acquedotto.

“Per tutelare la qualità dell’aria, sia in termini di emissioni in atmosfera che di rumore ambientale, è stata utilizzata una pavimentazione stradale fonoassorbente con l’utilizzo di una emulsione fotocatalitica” spiega il consorzio. “Per il rispetto degli animali, inoltre, sono stati predisposti degli attraversamenti in calcestruzzo e delle barriere”. Lo scopo è “rendere sicuro il transito di anfibi e specie di piccola taglia, e impedire l’eventuale attraversamento del piano stradale”.

Barbara Porru, presidente del Consorzio industriale di Cagliari, sottolinea l’importanza strategica del doppio senso della Conti Vecchi. “Le imprese – dice – chiedevano da tempo una viabilità all’altezza di questa zona industriale. Con il raddoppio della Conti Vecchi si accorciano i tempi di percorrenza e si riduce la distanza tra tutti i punti strategici del capoluogo e Macchiareddu. Siamo molto soddisfatti, inoltre, di aver dato vita a un percorso ciclopedonale immerso in un bellissimo paesaggio”.

Franco Serra, Rup del progetto, chiarisce alcuni aspetti legati alla viabilità della nuova Conti Vecchi. “È bene precisare che questo percorso, già attraversato quotidianamente da circa 5mila veicoli, non può considerarsi un’alternativa alla Strada statale 195, perché non è certo in grado di sostenere la stessa mole di traffico”.

La pista ciclabile poi “andrà a raccordarsi a un progetto della Regione molto più ampio, in Sardegna è unica nel suo genere”.

