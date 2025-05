Ogliastra chiede ancora giustizia per Marco Mameli: ieri fiaccolata silenziosa

Ogliastra chiede ancora giustizia per Marco Mameli: ieri fiaccolata silenziosa

In centinaia hanno preso parte al corteo che ha sfilato per le vie di Bari Sardo. "Marco non è un ricordo, ma una ferita aperta" aveva detto la mamma qualche giorno fa