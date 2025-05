Paura a Sassari, auto in fiamme nel parcheggio del mercato civico

Intorno alle 23.30, una squadra della centrale, è intervenuta all’interno dei parcheggi del Mercato Civico, per un incendio autovettura. Le cause dell’incendio, sono in fase di accertamento. Le operazioni di spegnimento non sono state facili, dato il denso fumo che si è venuto a creare poiché la macchina era parcheggiata nel primo sotto piano.

Sul posto, la Sala Operativa, inviava una seconda squadra, una botte( ABP) per il rifornimento idrico, il carro aria per il ripristino delle bombole e il funzionario di guardia per coordinare le operazioni e tenere aggiornato il Comandante. L’intervento si è concluse alle 03.00 dopo che, tramite degli estrattori d’aria, veniva bonificata l’area interessata. Non si registrano feriti.

Sul posto anche i Carabinieri e un ambulanza del 118 intervenuta per soccorrere un utente del parcheggio rimasto leggermente intossicato.

