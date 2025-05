Paura a Quartu, scontro tra auto e scooter: un ferito

Paura in via Catalani a Quartu dove ieri sera un’auto e uno scooter si sono scontrati tra loro in prossimità di uno degli incroci.

A riportare le conseguenze peggiori è stato il motociclista, che successivamente è stato portato in ospedale al Policlinico in codice giallo. Fortunatamente dunque non è in pericolo di vita.

Si indaga ancora sulla ricostruzione della dinamica, ma secondo quanto emerso inizialmente, a causare l’incidente sarebbe stato il mancato rispetto di una precedenza da parte di uno dei due.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it