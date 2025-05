Quartu, lavori terminati con un anno di anticipo: riapre biblioteca di via Dante

L'inaugurazione e l'apertura al pubblico degli spazi sono stati fissati per il 9 maggio. Il sindaco Milia festeggia: "Primo intervento con fondi Pnrr in Sardegna portato a termine"

Quartu, lavori terminati con un anno di anticipo: riapre biblioteca di via...

E’ ormai pronta a riaprire, con un anno di anticipo rispetto a quanto previsto, la biblioteca di via Dante a Quartu Sant’Elena.

Il progetto di rinnovo delle sale era stato finanziato grazie a 500mila provenienti dal Pnrr: “Ed è il primo intervento in Sardegna, realizzato con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza, a essere portato a termine” afferma l’amministrazione comunale.

“Aver ottenuto questo primo risultato – spiega il sindaco Graziano Mila – ci incoraggia ad andare avanti con sempre maggiore entusiasmo”.

L’inaugurazione con apertura al pubblico è prevista dal 9 all’11 maggio, periodo in cui si svolgerà la manifestazione Monumenti Aperti. Diversi sono stati gli interventi effettuati, dall’accessibilità al materiale a disposizione.

“Questi interventi – conclude il Comune – hanno trasformato la Biblioteca di via Dante in un laboratorio di inclusione sociale, con spazi polifunzionali per attività culturali, educative e aggregative, garantendo accessibilità universale e promuovendo il dialogo tra cultura e cittadinanza”.