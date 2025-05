Leone XIV, la diocesi di Cagliari esulta | Baturi: “Profonda gioia”

“Con profonda gioia e filiale affetto, l’intera Arcidiocesi di Cagliari, desidera rivolgere a Papa Leone XIV i più sentiti auguri per l’inizio del Suo ministero come Vescovo di Roma e Pastore della Chiesa universale”. Questo il messaggio rivolto da mosignor Giuseppe Baturi e da tutta la diocesi di Cagliari a Papa Leone XIV, eletto ieri alla guida della Chiesa cattolica.

Baturi, circa una settimana fa, celebrò a Cagliari la messa per l’elezione del nuovo Papa, come richiesto dai Cardinali presenti a Roma al Conclave. “La preghiera della Chiesa può aiutare tutti a vivere questo momento ecclesiale come un evento di grazia – disse Baturi per l’occasione – senza lasciarsi distrarre da curiosità o supposizioni prive di valore e sensibilità cristiane, nella viva consapevolezza della natura della Chiesa e del ministero di Pietro”.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it