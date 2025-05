Monsignor Saba giura a Roma: è il nuovo Ordinario Militare per l’Italia

Si è chiusa ufficialmente l’esperienza pastorale di monsignor Gian Franco Saba nell’arcidiocesi di Sassari. Il prelato olbiese, 56 anni, ha prestato giuramento ieri mattina come nuovo Ordinario Militare per l’Italia, un incarico di alto profilo affidatogli circa un mese fa da Papa Francesco, in uno degli ultimi atti prima della sua scomparsa.

La cerimonia si è tenuta nella biblioteca di Palazzo Esercito, a Roma, alla presenza del ministro della Difesa Guido Crosetto. Il solenne giuramento di Sua Eccellenza Reverendissima segna l’inizio di una nuova missione da guida spirituale per le donne e gli uomini delle Forze Armate italiane, ruolo precedentemente ricoperto da monsignor Santo Marcianò.

Monsignor Saba era stato nominato arcivescovo di Sassari nel 2017, dopo una lunga esperienza nella formazione teologica e nella pastorale. Il suo addio alla diocesi turritana era stato ufficializzato lo scorso 10 aprile nella cattedrale di San Nicola, durante un’emozionante cerimonia alla presenza di autorità religiose, civili e militari.

