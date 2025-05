La piccola libreria “Malala” nasce su ispirazione della little free library americana, un progetto di bookcrossing divenuto poi internazionale

Cagliari, inaugurata la libreria libera “Malala” in piazza Garibaldi

Una casetta artigianale di legno colorato, contenente tanti libri da prendere in prestito con lo scopo di promuovere la lettura tra i più piccoli, è da oggi, venerdì 16 maggio 2025, a disposizione di bambine e bambini in piazza Garibaldi di Cagliari.

A inaugurare la piccola libreria “Malala”, l’assessora alla Pubblica istruzione, sostegno allo studio e alla conoscenza Giulia Andreozzi e l’assessore alla Mobilità, infrastrutturazione urbana e gestione uffici comunali Yuri Marcialis.

L’iniziativa è nata su impulso della scuola dell’infanzia “Alberto Riva”, dell’istituto comprensivo cagliaritano “Santa Caterina”, che ha aderito al progetto “Un libro? Sì grazie!”, con la collaborazione del Comune di Cagliari.

Presenti anche il dirigente scolastico dell’I. C. “Santa Caterina” Massimo Spiga, i docenti e le docenti promotrici dell’iniziativa e tutti i piccoli alunni e alunne della scuola. I bambini hanno festeggiato l’ingresso in città della nuova casetta di libri con momenti di lettura e gioco nella piazza Garibaldi.

La piccola libreria “Malala” nasce su ispirazione della little free library americana, un progetto di bookcrossing divenuto poi internazionale. Ha l’obiettivo di creare una grande comunità di piccoli lettori. Il valore dell’iniziativa è, infatti, tutto qui: diffondere l’amore alla cultura della lettura, incoraggiandola, portando i libri fuori dalle strutture classiche che li contengono, affinché tutti possano entrarne in possesso e condividerli.

I libri, infatti, potranno essere presi in prestito da chiunque, senza alcun impegno, se non quello di riportarli indietro per permettere alla libreria di continuare a raccontare storie attraverso di essi.

