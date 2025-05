Oristano, massacra di botte la compagna in auto: denunciato un turista

Una violenta lite tra un uomo e una donna, entrambi residenti in Lombardia e in vacanza in Sardegna, è degenerata ieri sera in viale Repubblica, a Oristano. L’intervento della Polizia ha impedito che la situazione degenerasse ulteriormente, ma al loro arrivo gli agenti hanno trovato un uomo di 40 anni, della provincia di Milano, intento ad aggredire brutalmente la compagna all’interno di un’auto.

La donna, visibilmente in stato di shock, presentava evidenti segni di percosse sul volto e macchie di sangue sui vestiti. Per questo motivo è stata immediatamente soccorsa dal personale sanitario del 118, giunto sul posto per prestare le cure necessarie.

Il 40enne è stato condotto in Questura e denunciato per lesioni. Gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico hanno avviato le procedure previste per i casi di violenza di genere, con il coinvolgimento della Procura della Repubblica.

