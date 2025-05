L’uomo era destinatario di un ordine di carcerazione per fatti avvenuti nel 2023 a Brentonico, in provincia di Trento

Villacidro, 35enne in manette per violenza sessuale: era condannato in Trentino

I Carabinieri della Stazione di Villacidro hanno arrestato questa mattina un 35enne disoccupato del posto, destinatario di un ordine di carcerazione emesso dall’Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Rovereto.

L’uomo, rintracciato nella sua abitazione in via Cagliari, deve scontare una pena definitiva di un anno, un mese e dieci giorni di reclusione per un episodio di violenza sessuale commesso a Brentonico, in provincia di Trento, il 16 gennaio 2023.

Dopo l’identificazione e le formalità di rito eseguite presso la caserma, il condannato è stato trasferito alla Casa Circondariale “Ettore Scalas” di Uta, dove rimarrà a disposizione dell’Autorità Giudiziaria competente.

Leggi le altre notizie su www.cagliaripad.it