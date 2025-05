Cagliari, vandalizzata la chiesa di Sant’Ignazio | Deidda: “Sempre gli stessi”

Atto vandalico contro la chiesa di Sant’Ignazio da Laconi a Cagliari. Sulla facciata del santuario è apparsa una scritta pro Palestina, ma il gesto ha indignato molti cagliaritani e sulla vicenda è intervenuto Salvatore Deidda, deputato sardo di Fratelli d’Italia.

“Imbrattare la città con scritte pro Palestina, inclusi edifici storici come la chiesa di Sant’Ignazio, non solo non giova alla causa palestinese, ma suscita il dubbio, anche nei più scettici, che Israele possa avere delle ragioni” scrive Deidda in una nota.

“Purtroppo, come ho avuto modo di dire anche a un caro amico palestinese, il problema della causa palestinese in Italia risiede in chi se ne è appropriato, utilizzandola allo stesso modo in cui strumentalizza altre cause: con intolleranza, vandalismo e violenza verbale (e talvolta fisica). Sono sempre gli stessi per ogni causa. Anarchici con la vernice rossa che esprimono platealmente la loro voglia di sopraffare utilizzando strumentalmente tematiche importanti”.

