Serie A, ufficiale: Napoli-Cagliari si gioca venerdì 23 maggio

La sfida sarà in contemporanea con Como-Inter, l'altra gara decisiva per le sorti dello Scudetto

È ufficiale: Napoli-Cagliari si disputerà venerdì 23 maggio alle ore 20.45, in contemporanea con Como-Inter. La comunicazione è arrivata dalla Lega Serie A dopo un’attenta valutazione, anche in seguito alla richiesta dell’Inter di anticipare la gara a giovedì, proposta che è stata respinta.

La decisione garantisce regolarità sportiva, dato che le due partite riguardano la volata Scudetto, con i nerazzurri che hanno anche bisogno di tempo per preparare la finale di Champions League. Le due gare si giocheranno quindi in contemporanea per evitare vantaggi indiretti.

